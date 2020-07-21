AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınavı ne zaman?

AÖL sınavları her yıl düzenli olarak yapılıyordu. Lakin bu dönem korona virüs dolayısıyla sınavlar ertelenmişti. Bu bakımdan sınav yerlerinin açıklanması ve diğer konular da ertelenmiş oldu. AÖL 2. dönem sınavları önümüzdeki günlerde 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi sınav yerleri henüz belli olmadı . MEB bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ama çok yakında AÖL sınav yerleri açıklanacaktır. Sınav yerleri belli olduğu anda haberimize detaylarını ekleyeceğiz.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı içerisinde AÖL 2. dönem sınavları 25 - 26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Yani 25 Temmuz cumartesi günü ve 26 Temmuz pazar günü AÖL sınavları yapılacaktır.

SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Açıktan liseyi tamamlamak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavı kapsamında gerekli belgeler şunlardır;

- Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı,

- Açık Öğretim Lisesi sınava giriş belgesi,

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).

Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) sınava katılabilecekler.