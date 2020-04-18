AÖF online sınav nasıl yapılacak? 18 Nisan AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınavları ne zamana kadar devam edecek? AÖF online sınav giriş ekranı

AÖF sınavlarının online ortamdan yapılacak olması nedeniyle öğrenciler bazı konuları araştırmaya başladı. AÖF online sınav nasıl yapılıyor? 18 Nisan AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınavları ne zamana kadar devam edecek? AÖF online sınav giriş ekranı gibi konuları merak eden öğrenciler, AÖF sınavına nasıl gireceğim, AÖF sınavları başladı mı, AÖF sınavı nasıl yapılacak gibi konuları merak ediyor. İşte AÖF sınavı giriş ekranı linki ve yapılması gerekenler!

AÖF ONLİNE SINAV ADIMLARI

AÖF online sınava girmek için birkaç adımdan oluşan basit işlemleri yapmalısınız. Öncelikle sınava giriş sayfasına girip kişisel bilgilerinizle sisteme girmelisiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş ekranına girdikten sonra karşınıza gelen ekrandanAÖF sınav giriş sistem butonuna tıklayarak AÖF sınav giriş sistemine girmelisiniz. Bu noktadan sonra ders seçim ekranına otomatik olarak yönlendirilmiş olacaksınız.

AÖF DERS SEÇİM EKRANI

AÖF ders seçim ekranında sorumlu olduğunuz derslerden oluşan menüden terchinize göre sınav seçimi yapıp "Ders seç ve devam et" butonuna tıklayınız. Daha sonra karşınıza gelen "Sınav yönergesi" bölümünü onaylayıp "Sınavı başlat" butonuna tıklayın ve sınava başlayın.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AÖF sınavları 18 Nisan Cumartesi 09.00 itibariyle başlamıştır.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN KADAR DEVAM EDECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistem Bahar Dönemi Ara Sınavlar 18 Nisan 09.00 - 07 Mayıs 23.59 arasında gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV SÜRECİ

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.