Antrenman nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla antrenman mı, antranman mı? Antrenman ne demek?

Antrenman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, antrenman TDK'ya göre nasıl yazılır? Antrenman nasıl yazılır? Antrenman mı, antrenman mı? TDK'ya göre antrenman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Antranman: Yanlış

Antrenman: Doğru

TDK'YA GÖRE ANTRENMAN NE DEMEK?

antrenman

Fransızca entraïnement

1. isim, spor Alıştırma:

"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - Nazım Hikmet

2. isim, mecaz Herhangi bir konuda yapılan hazırlık.