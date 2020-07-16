Antibakteriyel nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla antibakteriyel mi, anti bakteriyel mi? Antibakteriyel ne demek?

Antibakteriyel kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, antibakteriyel TDK'ya göre nasıl yazılır? Antibakteriyel nasıl yazılır? Antibakteriyel mi, antibakteriyel mi? TDK'ya göre antibakteriyel kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ANTİBAKTERİYEL NASIL YAZILIR?

Anti bakteriyel: Yanlış

Antibakteriyel: Doğru

TDK'YA GÖRE ANTİBAKTERİYEL NE DEMEK?

antibakteriyel

sıfat, (a'ntibakteriyel), Fransızca antibactériel

Bakteri üremesini engelleyen.