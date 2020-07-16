Antibakteriyel nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla antibakteriyel mi, anti bakteriyel mi? Antibakteriyel ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "antibakteriyel". Peki, antibakteriyel nasıl yazılır? TDK'ya göre anti bakteriyel mi, antibakteriyel mi yazılır?
16.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:18
Antibakteriyel kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, antibakteriyel TDK'ya göre nasıl yazılır? Antibakteriyel nasıl yazılır? Antibakteriyel mi, antibakteriyel mi? TDK'ya göre antibakteriyel kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE ANTİBAKTERİYEL NASIL YAZILIR?
Anti bakteriyel: Yanlış
Antibakteriyel: Doğru
TDK'YA GÖRE ANTİBAKTERİYEL NE DEMEK?
antibakteriyel
sıfat, (a'ntibakteriyel), Fransızca antibactériel
Bakteri üremesini engelleyen.