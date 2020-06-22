Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti

Manchester City'nin İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker, ünlü televizyon yıldızı Laura Brown ile aldattığı ortaya çıkınca çocukluk aşkı Annie Kilner tarafından terk edilmişti. Yaptığından pişmanlık duyan Walker, büyük bir jestle 11 yıllık sevgilisi Kilner'dan özür diledi.

30 yaşında futbolcu, 3 çocuğunun annesi Annie Kilner'a 6 milyon sterlin değerindeki evinde evlenme teklif etti. Evine beyaz güllerden oluşan bir kalp figürü yaptıran ve Kilner'a 250 bin sterlin değerinde yüzük alan Walker, diz çökerek af diledi ve kendisiyle evlenmesini istedi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda Walker'ı affedebileceğinin sinyallerini veren Kilner, başarılı futbolcunun bu girişimi sonrası duygularına engel olamadı ve teklifi kabul etti.

"İÇİMDEKİ ACIYI HİÇBİR ŞEY ALAMAZ AMA İÇİNDE KORKUNÇ BİR İNSAN YOK"

Kilner ayrıldıkları dönem yaptığı açıklamada, "Eğer Kyle'ı affedip ona geri dönersem, insanların vereceği tepkiden utanır mıyım? Kesinlikle. Ancak insanların benim hakkımda ne düşündüklerini umursamıyorum. 3 güzel çocuğun annesiyim ve onlar benim her zaman önceliğim. Ailemi bir arada tutmak istiyorum ve bunu başarmak için duygularımı bir kenara koyma şansım olursa, bunu yaparım. Ahlaki olarak uygun bir durum değil ancak ailemin birlikte olmasını istiyorum. Çocuklarım babalarını yanında istiyor. Kyle'ın durumu düzeltmek için yapacağı hiçbir şey içimdeki acıyı alamaz ama benimle evlenmek ve çocuklarını yanında istediğini ısrarla söylüyor. Bana yaptığı şeyden nefret ediyorum ama içinde korkunç bir insan olmadığını da biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKA BİR KADINDAN ÇOCUĞU OLACAĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında dördüncü çocuğuna hamile kalan ve Mayıs ayında Laura Brown ile ilişkisi ortaya çıkan Walker'dan ayrılan 27 yaşındaki Kilner, çocuğunu düşürdükten birkaç gün sonra Walker'ın kendisine Lauryn Goodman'ın kendisinden hamile olduğunu söylemesiyle büyük yıkım yaşadığını itiraf etmişti.

CİNSEL İLİŞKİ PARTİSİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kyle Walker, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecinde evde kalma kuralını ihlal etmiş ve evinde düzenlediği cinsel ilişki partisi ile İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz futbolcunun yine aynı dönemde online bir striptiz kanalına bağlanmış ve bu nedenle Gareth Southgate tarafından milli takım dışında bırakılmıştı.