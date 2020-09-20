Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın 3 çocuğunun annesi Annie Kilner'ın, yaklaşık 1 yıl ayrı kaldıkları dönemde ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı 20 yaşındaki Joshua Cox ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrendikten sonra geçtiğimiz yılın mayıs ayında yıldız futbolcuyu terk eden Kilner, bu yılın haziran ayında Walker'ı affetmiş ve evlilik teklifini kabul etmişti. İngiliz basınına yansıyan haberde, 1 yıllık sürede Joshua Cox ile ilişki yaşayan ve bu durumu ünlü futbolcuya itiraf eden 28 yaşındaki Annie Kilner, Walker'ın kendisiyle barışmak istemesinin ardından Cox'la olan ilişkisini sona erdirdi ve Walker'a geri döndü.

TRAVMA YAŞADI

Çifte yakın bir kaynak, Kyle Walker'ın Kilner'ın Cox ile ilişkisini öğrendiğinde büyük bir travma yaşadığı ve 3 çocuğunun annesinin ilişkiyi bitirdiğini söylemesine karşın İngiliz futbolcunun ilişkinin devam ettiğinden şüphelenince psikolojik olarak daha da kötü bir duruma geldiği belirtildi.

KARANTİNADA CİNSEL İLİŞKİ PARTİSİ DÜZENLEDİ

Kyle Walker, karantina günlerinde en çok konuşulan futbolculardan biri olmayı başarmıştı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle alınan karantina kuralını evinde düzenlediği cinsel ilişki partisi ile delen Walker, ertesi gün "Evde kal" çağrısı yaparak gündeme oturmuştu.

Kulüpten sosyal mesafe ve karantina kurallarını deldiği için ceza alması beklenen Kyle Walker'ın, bu olay sonrasında da online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıkmıştı.