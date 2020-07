Annenin yardım çığlığı! Makatı kapalı doğan bebek, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Adana'da makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra makatı açılsa da sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığıyla mücadele ediyor. İleride doktor olup hasta çocukları iyileştirmek istediğini söyleyen Musa, gerçekleşemeyen tedavisi için kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Anne Fatma Akçakaya ise oğlunun her gün acı çektiğini belirterek, "Çocuğum bana her gün 'Anne beni bu bezden kurtar' diyor. Tek isteğim onun iyileşmesidir. Gerekirse çadırda bile yaşarız" dedi.

DIŞKISINI KONTROL EDEMİYOR

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma-Ensari Akçakaya çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Musa Akçakaya, makatı kapalı olarak doğdu. Aile yıllarca çocukları Musa'nın hastalığına çözüm bulmak için kentteki birçok hastaneyi gezdi. Küçük Musa bu süreçte makatının açılması için 7 kez ameliyat masasına yattı. Son ameliyattan sonra makatı açılan çocuğun sağlık problemleri buna rağmen son bulmadı. Doktorlar, geçen yıllar içerisinde küçük Musa'nın boşaltım sisteminde sorunlar oluştuğu ve Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığına yakalandığını tespit etti. Talihsiz çocuk ise dışkısını kontrol edemediği için bebek bezine mahkum oldu. Çocuklarının her yemek yediğinde tarifsiz acılar çektiğini, gece boyunca karın ağrısıyla mücadele ettiğini belirten Akçakaya çifti, onu tedavi ettirebilecekleri bir doktor veya hastane bulabilmek için yardım eli beklediklerini dile getirdi.

"ANNE BANA İKİ ÇANTA AL, BİRİNE KİTAPLARIMI DİĞERİNE BEZLERİMİ KOYACAĞIM"

Bir anne olarak çocuğunun her gün acı çekmesini görmeye dayanamadığını belirten Fatma Akçakaya, oğlunun en çok okula gidemediği için üzüldüğünü, normalde bu sene anaokuluna başlaması gerektiğini ama hastalığından dolayı gidemediğini kaydetti. Okula gidemediği için oğlu Musa'nın neredeyse her gün ağladığını belirten anne Akçakaya, "Neredeyse her gün okula gitmek istediğini söylüyor ve ağlıyor. Bazen bana 'Anne beni bu bezden kurtar artık okula gideyim' diyor. Böyle deyince içim parçalanıyor. Gönderemiyoruz çünkü oğlumun altı sürekli bezli olmak zorunda. Dışkısının geldiğini fark etmiyor. Bu halde eğitim hayatına başlayamaz. Okula o kadar çok gitmek istiyor ki büyüyünce doktor olacağını söylüyor. Geçen gün ağlayarak 'Anne bana iki çanta al, birine kitaplarımı diğerine bezlerimi koyacağım' dedi. Bir anne için çocuğunun bu denli çaresiz kalması çok acı verici" diye konuştu.