Annem filmi konusu nedir? Annem oyuncuları ve Annem özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Annem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Annem filmini izleyecek olanların merak ettiği Annem konusu nedir, Annem oyuncuları kimler ve Annem özeti gibi konuları inceliyoruz.

ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2019 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma

Senaryo: Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan