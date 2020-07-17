Ankaragücü, takım arkadaşına saldıran Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Takım arkadaşı Ante Kulusic'e yumruk atarak saldırıda bulunması nedeniyle gündeme gelen Gerson Rodrigues'in durumu netleşti. MKE Ankaragücü, Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DEVRE ARASI TAKIMA KATILMIŞTI

Dynamo Kiev'den ayrılıp Ankara ekibine devre arasında kiralık olarak katılan Gerson, Süper Lig'de 11 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.