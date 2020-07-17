Ankaragücü Gerson Rodrigues hakkında ne karar aldı? Gerson Rodrigues kimdir?

Süper Lig ekiplerinden olan MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu Galatasaray maçı öncesi tartıştı. Takım arkadaşı Ante Kulusic'e yumruk atarak saldırıda bulunması nedeniyle gündeme gelen Gerson Rodrigues'in durumu netleşti. MKE Ankaragücü, Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

ANKARAGÜCÜ GERSON RODRIGUES HAKKINDA NE KARAR ALDI?

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GERSON RODRIGUES KİMDİR?

25 yaşındaki Lüksemburglu futbolcu, MKE Ankaragücü'nde oynamaktaydı. Dynamo Kiev'den ayrılıp Ankara ekibine devre arasına katılan Gerson, Süper Lig'de 11 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.