Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi

Fransa futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan, yetenekleri kadar karıştığı olaylarla da anılan Nicolas Anelka'nın hayatının anlatıldığı 'Misunderstood' isimli belgesel, Netflix'te yayınlandı. Kısa sürede büyük beğeni kazanan 94 dakikalık belgeselde, Anelka'nın Fenerbahçe kariyerin 45 saniye yer verilmesi tartışma yarattı.

Fenerbahçe günlerinin çok az olmasının nedeni merak edilirken Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

"ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Anelka, Fenerbahçe ile ilgili hazırlanan kısımların yapımcı tarafından kesildiğini söylerken ilerleyen günlerde Fenerbahçe günlerinin de yer alacağını kaydetti;

"Belgeselimde Fenerbahçe ile ilgili kısımlar Netflix tarafından, kendilerinden camiama olan sevgime saygı duymalarını rica etmeme rağmen süre sebebiyle kesilmiştir. Fenerbahçe taraftarı benim için çok kıymetlidir. Uzun versiyon için çözüm bulmaya çalışıyorum"

Fransız eski futbolcu, paylaşımında şu sözleri kullandı;