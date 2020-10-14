Ana yemekler nedir? Başlıca ana yemekler nasıl yapılır? Mercimek çorbası, pilav, mantarlı tavuk sote, yaprak sarma ve karnıyarık tarifleri…

Ana yemek denilince akla en sevilen lezzetlerin arasında Mercimek çorbası, pilav, mantarlı tavuk sote, yaprak sarma ve karnıyarık ilk sırada yer alıyor. Bu yemekler hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Mercimek çorbası, pilav, mantarlı tavuk sote, yaprak sarma ve karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

MANTARLI TAVUK SOTE MALZEMELER

• 600 g tavuk pirzola

• 400 g mantar

• 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 3 yemek kaşığı domates sosu (2 adet domates)

• 3-4 adet sarımsak

• kekik, karabiber, pul biber

• tuz

• yarım su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

1. Kuşbaşı doğranmış tavuk eti tencereye alınır, kapağı kapatılarak suyunu çekene kadar kavrulur.

2. Doğranmış mantar eklenerek tencerenin kapağı tekrar kapatılır, 5 dk kadar pişirilir.

3. Daha sonra sıvı yağ, domates salçası eklenerek 1-2 dk daha pişirilir.

4. Domates sosu, sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuz eklenir.

5. Yarım su bardağı sıcak su ilave edilerek 3-4 dk pişirilir, ocaktan alınır.

PİLAV MALZEMELERİ

• 2 su bardağı pirinç

• 2,5 su bardağı sıcak su

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

• Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

• Tuz

YAPILIŞI

1. Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

2. Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

3. Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır.

4. Son olarak tuzu ekleyin.

5. Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

6. Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım.Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

7. Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

8. Pilavı 10-15 dk dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

• 1 su bardağı kırmızı mercimek

• 1 adet soğan

• 1 yemek kaşığı un

• 1 adet havuç

• yarım yemek kaşığı biber ya dadomates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

• Tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

• 1 litre su

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

1. Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

2. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.

3. Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir.

4. Üzerine 1 lt su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir.

5. Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir.

6. Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir.

7. Kıvamı koyu gelirse size bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır.

8. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.

9. Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.

KARNIYARIK MALZEMELERİ

• 6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

• 3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

• 2 adet orta boy soğan

• 2 adet domates

• 2 adet sivri biber

• 2 diş sarımsak

• Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

• 200 gr kıyma

• 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

• 1 yemek kaşığı salça

• 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

1. Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin.

2. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.

3. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.

4. Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

6. Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

7. Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

8. Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

9. Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede depişecektir.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA MALZEMELERİ

• Salamura bağ yaprağı ( istenilen miktarda )

• Zeytinyağı

İçi İçin:

• 2 su bardağı pirinç

• 1 su bardağına yakın sıcak su

• 2-3 adet soğan

• 1 yemek kaşığı salça

• tuz, karabiber, nane, pulbiber

Üzerine dilimlemek için :

• limon

YAPILIŞI

1. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Soğanı yemeklik doğrayıp bir miktar zeytinyağında pembeleşene kadar kavuralım.

2. Ardından pirinci ekleyip kavurmaya devam edelim.

3. Pirinç kavrulunca salçayı ekleyip baharatları ilave edip karıştırıyoruz.

4. Sıcak suyu da ilave edip pişmeye bırakıyoruz. (içi sarma ile de pişeceği için fazla su ilave etmiyoruz. )

5. Pirinçler suyunu çekince altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz.

6. Bağ yapraklarını yıkıyoruz.

7. Bir tencerede su kaynatıyoruz.

8. Yaprakları demet halinde kaynayan su içine atıyoruz.

9. 5 dk kadar hafif yumuşatıp sudan çıkarıp süzgece alıyoruz.

10. Bağ yaprakları bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz.

11. Sarmayı dizeceğimiz tencerenin dibini bağ yaprağı ile kapatıyoruz.

12. Yaprağın parlak yüzü alta gelecek şekilde bir tepsinin içine koyalım.

13. Hazırladığımız harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyup uzunlamasına yaydıralım.

14. Yaprağın bize bakan geniş kısmını harcın üzerine kapatıyoruz.

15. Yan kısımlarını da kapatarak saralım. sardığımız sarmaları tencereye dizip üzerine zeytinyağı gezdirip hafif tuz serpelim. (yapraklar tuzluysa tuz serpmeyebilirsiniz.)

16. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edelim.

17. Üzerine 3-4 dilim limon koyarak pişerken dağılmaması için üzerine porselen bir tabak kapatalım.

18. Suyunu çekip sarma pişene kadar yaklaşık 30-35 dk pişirelim.

19. Pişince dinlenmeye bırakalım.

20. Arzuya göre yoğurt ile servis edebilirsiniz.