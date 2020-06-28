Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı

Orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla kiralanan amfibik uçaklar, bugün Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı. Kiralanan amfibik uçaklar böylelikle İstanbul'da ilk kez kullanılmış oldu.

AMFİBİK UÇAK DA MÜDAHALE ETTİ

Maltepe'de Kayışdağı Ormanında bugün çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iki helikopter müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına aynı zamanda amfibik uçak ile de müdahale edildi.

2020 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE KİRALANDI

4 adet amfibik uçak, 2020 yılında yaşanacak muhtemel orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmıştı. Kiralanan amfibik uçaklar, İstanbul'da ilk kez bugün Kayışdağı Ormanında çıkan yangında kullanılmış oldu.