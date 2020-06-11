Hatay'da 3 yaylayı çekirgeler istila etti

Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirgeler istila etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgede ilaçlama çalışmaları başlattı.

Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerinde çok sayıda tarla çekirgesi olarak bilinen "madrap" ve "güdük" türü çekirgeleri görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekipler yayla sakinlerine ücretsiz ilaç dağıtarak, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

ÇEKİRGELER BAHÇELERE ZARAR VERİYOR

Fenk Yaylası sakinlerinden Turgay Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çoğalan çekirgelerin bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaylalarında çekirgelerin her geçen gün çoğaldığını aktaran Çalışkan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdik. Onlar da sağ olsunlar bölgede inceleme yaparak, gerekli ilaçları bizlere sağladılar. Ziraat mühendisleri kontrolünde bahçelerimizde ilaçlama çalışması başlattık." dedi.

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