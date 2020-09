Amacımız seksi olmalarıydı, bu da illaki soyunarak olmuyor

Yaz sonunun hiti, Gülşen ve Edis düeti 'Nirvana'nın söz-müziği Gülşen, Edis ve Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na, miksleri Emre Kıral'a ait. Yönetmenliğini Serkan Şedele ve Emre Güven'in üstlendiği klip 'split screen' (bölünmüş ekran) tekniğiyle çekildi. Klip, klipteki danslar da çok beğenildi ama klibin en çok dikkat çeken yanı ikilinin giydiği kıyafetler oldu. Gülşen'in stil danışmanlığını yapan Mahizer Aytaş'a ve Edis'in stil danışmanlığını yapan Olga Şerbetçioğlu'na ve yarattıkları bu maskülen-fütüristik-seksi tarzı sorduk.

Klipte yarattığınız tarzın fikri ortaya nasıl çıktı? İlhamı nereden?

Olga Şerbetçioğlu: 'Nirvana'yı sözleri ortaya çıkmaya başladığından beri biliyorum. Büyük bir özenle ve iştahla üretildi. Bu kısım kreatif anlamda beni de tahrik etti. İşin görselleşme aşamasında ona organik bir tat kazandırdı. Yani su aktı ve yolunu buldu.

Mahizer Aytaş: İlhamı en başta şarkıdır. Gülşen'in hayallerini, heyecanını ve anlatmak istediklerini yakından biliyorum. Şarkıyı sekiz ay kadar önce dinledim. Yaşadığım heyecan bugünküyle aynı. Daha önce duyduğum hiçbir şarkıya benzemiyordu. Şarkının gücü, anlatım dili, benzersiz ve zamansız oluşu... Uzun zamandır hissedemediğimiz; yaşamın, aşkın, tutkunun ve dansın gücünü hissettiren bir birliktelik 'Nirvana'. Bu sebeple ilhamı o ve onu yaratanlar; Gülşen ve Edis.

Ağırdan satmıyor, açıkça davet ediyor

Kıyafetlerin yaratım süreci nasıl başladı?

Mahizer Aytaş: Olga'yla ayrı zamanlarda dinledik şarkıyı. Bir araya geldiğimizde bizde yarattığı duygular ve imgeler üzerinden konuştuk. Kılık kıyafet son dokunuştur. Tüm yaratım sürecinde en önemli nokta duygudur. Yola her zamanki gibi en temelden başladık. Nirvana neydi? Ne hissettiriyordu? Ne anlatıyordu? Yaratıcıları kimlerdi? Nasıl hissediyorlar, yaşıyorlar, parlıyorlar ve biz onları nasıl görüyor ve ne göstermek istiyorduk? Bu doğrultuda hayal kurmaya başladık.

Kıyafetler gelecekten gibi ama günümüzü de yansıtıyor. ve duruşları, çizgileri çok seksi... Nasıl bir araya geldi bunlar?

Olga Şerbetçioğlu: Hayal edilen ortam zamansızdı. Çünkü şarkı bir insanın başka birine karşı duyulabileceği en yüksek duyguları tarif ediyor. Aşkını yaşamaktan çekinmiyor, ağırdan satmıyor, açıkça davet ediyor. Bu dönemde pek mümkünü yok değil mi? Oysa bir kişi kendi ruh, beden ve zihin bütünlüğünü yaşayabildiğinde karşısındakiyle aşk yaşayabilir. ve bu 'nirvana'dır bana göre... Bunu tarif eden bir dönem ben düşünemiyorum, ister uzay diyelim, ister gelecek. İtiraf etmek gerekirse de çok seksi olmalarını istedik. Bu da illaki soyunarak olmuyor. Seksi olmak eşittir çıplaklık değil.

Mahizer Aytaş: Klip boyunca Gülşen'in üzerinde olan parçaların her biri ayrı zamanlarda ayrı yerlerden, özenle seçilmiş parçalar. Her çalışmada, aldığımız her parçanın Gülşen'in ruhuna uygunluğundan ve zamansızlığından yola çıkıyoruz. Elbette global dünyada var olan yenilikleri takip ediyoruz ancak bunları her zaman Gülşen filtresinden geçiriyoruz. Trendlerden hazzetmiyoruz. Kendi adıma gelecek ya da geçmiş olarak bir kurgu yapmadım, bugünkü Gülşen'i yansıtabilmeyi amaçladım. Gelecek gibi görünüyorsa ne mutlu bize... Seksi olmasına gelince... Çok doğal çünkü hem şarkı hem Gülşen hem de Edis bizce çok seksiler... Bu sebeple göze sokmadan, soymadan, oldukları hali yansıtan, kendilerini bir cilt gibi saran ruhlarına ait parçaları kullandık.

Parçalar nerelerden alındı, özel dikim olanlar var mı? Kimlerle çalıştınız, hangi markaları kullandınız?

Olga Şerbetçioğlu: Şarkının bir bölümünde Edis "Yanında şampiyon gibi hissediyorum" diyor. Bu güçlü rekabet duygusu benim bir futbol tişörtü seçmeme neden oldu, Martine Rose tasarımı. Ona uygun bir pantolonu Salih Balta'yla tasarladık. Boynuna tespihten ve jiletten oluşan bir kolye taktı, Koral Sagular tasarımı. İşin esprisi burada, erkek enerjisinin yükselişini temsil ediyor benim için. Ful beyaz takım Jorahcloset; genç bir Türk markası. Klibin açılışında giydiği 'oversize' rugan pantolon da yine Salih Balta tasarımı. Eşlik eden ürünler Burberry, Vetements, Balenciaga gibi dünya markaları...

Mahizer Aytaş: Gülşen'in açılışta giydiği sarı palto Common Leisure, korse beyaz üst ve atlet Dion Lee, altındaki düğmeli pantolon Paco Rabbane, triko üst ve alt Jacquemus, siyah bel dekolteli elbise de Versace… Ayakkabılar Dora Teymur, baştaki çantalar Louis Vuitton… Aksesuarlar Rosantica, Saskia Diez...

Bu birlikte çalışmak değil, birlikte hayal kurup yapmak

Klibe hazırlanma sürecinde "Asla olmasın" dedikleri bir şeyler oldu mu?

Olga Şerbetçioğlu: Olmazı kabul etmiyorum.

Mahizer Aytaş: Kendine ait durmayan hiçbir parçaya göz ucuyla dahi bakmaz Gülşen. Bu sebeple olmadı.

Onlarla çalışmak nasıldı?

Olga Şerbetçioğlu: (Gülüyor) Bu soruyu Edis'e de sormak lazım. Çok disiplinli, işiyle yatıp kalkan biri. Birlikte çalışmak çok keyiflidir.

Mahizer Aytaş: Gülşen'le çalışmıyoruz biz bence. Hayal kuruyoruz, onları gerçekleştirmek için de bir arada yürüyoruz. Mutluluk, neşe, heyecan, dostluk ve sevgiyle. Bu dünyadaki en şanslı hislerden biri bu bir olma hali ve yoldaşlık!

Başka ne işler yapıyorlar?

Edis ve Gülşen'le çalışmak dışında neler yapıyorsunuz?

Olga Şerbetçioğlu: XOXO dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeniyim. CO İstanbul'un kurucu ortağıyım. Birçok farklı firmaya kreatif direktörlük yapıyorum. Kariyerimde 15'inci yıldayım. Edis'le 1 Aralık 2019'da yaptığımız unutulmaz 'An'a veda' konserinden beri birlikte çalışıyoruz…

Mahizer Aytaş: Bağımsız stylist'im. 2006'da Dishy dergisiyle kariyerime başladım. Ardından Cosmopolitan, All, XOXO, Harper's Bazaar, Vogue ve Marie Claire dergileriyle çalıştım. All dergisinde ve Marie Claire'de moda direktörlüğü yaptım. Son dönemde film ve dizi kostüm tasarımı çalışmalarım var. Bunun dışında sadece sevdiğim ve aynı yolda yürümekten mutluluk duyduğum sanatçılarla işbirliği yapıyorum. Gülşen'le 2018 sonundan bu yana bir an bile ayrılmadan bir arada çalışıyoruz.Korse Dion Lee, pantolon Paco Rabbane.

Gülşen'in siyah bel dekolteli elbisesi Versace'den, ayakkabıları Dora Teymur'dan. Edis'in tişörtü ve ayakkabıları Balenciaga pantolonu Vetements marka.

Şapka, tişört ve mont Burberry, 'oversize' rugan pantolon Salih Balta tasarımı.

