Altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 493 bin lira, en yüksek 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 499 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 4.121 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 35 milyon 401 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 4.121,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 91 milyon 234 bin 796,59 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: