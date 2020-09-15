Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 461 bin 800 lira, en yüksek 474 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.363 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 264 bin 202,89 lira, işlem miktarı ise 2.363,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 105 milyon 686 bin 400,00 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: