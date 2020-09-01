Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi.

01.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:03

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 250 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 3.537 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 636 milyon 871 bin 313,75 lira, işlem miktarı ise 3.537,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 663 milyon 759 bin 251,62 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 464.515,001.966,00En Düşük 466.250,001.988,20En Yüksek473.000,001.992,00Kapanış470.500,001.991,00Ağırlıklı Ortalama 470.743,121.988,82Toplam İşlem Hacmi (TL)1.636.871.313,75Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.537,19Toplam İşlem Adedi74