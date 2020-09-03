Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 471 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.725 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 305 bin 166,11 lira, işlem miktarı ise 2.725,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 260 milyon 599 bin 218,74 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: