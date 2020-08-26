Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

26.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:22

Altın piyasasında, en düşük 453 bin, en yüksek ise 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 6.799 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 24 milyon 696 bin 558,59 lira, işlem miktarı ise 6.799 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 62 milyon 792 bin 793,94 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk,Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 458.500,001.926,20En Düşük 453.000,001.900,00En Yüksek459.500,001.929,90Kapanış453.000,001.909,00Ağırlıklı Ortalama 456.256,291.915,08Toplam İşlem Hacmi (TL)3.024.696.558,59Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.799,02Toplam İşlem Adedi106