Altının kilogramı 400 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 400 bin 200 liraya yükseldi.

20.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:56

Altın piyasasında, en düşük 398 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 400 bin 200 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 3.961 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 543 milyon 64 bin 819,04 lira, işlem miktarı ise 3.961,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 560 milyon 842 bin 412,02 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 398.800,001.802,80En Düşük 398.800,001.809,20En Yüksek400.600,001.811,40Kapanış400.200,001.810,40Ağırlıklı Ortalama 399.404,791.810,26Toplam İşlem Hacmi (TL)1.543.064.819,04Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.961,70Toplam İşlem Adedi82

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