Altının kilogramı 392 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 392 bin 500 liraya yükseldi.

01.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:47

Altın piyasasında, en düşük 390 bin lira, en yüksek 394 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 392 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 2.831 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 95 milyon 248 bin 297,19 lira, işlem miktarı ise 2.831,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 108 milyon 728 bin 221,16 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 390.000,001.770,00En Düşük 390.000,001.771,30En Yüksek394.250,001.788,00Kapanış392.500,001.777,90Ağırlıklı Ortalama 393.383,711.783,73Toplam İşlem Hacmi (TL)1.095.248.297,19Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.831,69
Toplam İşlem Adedi51