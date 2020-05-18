Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi.

18.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:13

Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 966 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 839 bin 584,54 lira, işlem miktarı ise 966,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 376 milyon 839 bin 584,54 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve VakıfBank sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 387.530,001.738,50En Düşük 386.500,001.756,90En Yüksek390.450,001.765,30Kapanış388.300,001.765,30Ağırlıklı Ortalama 390.149,631.757,94Toplam İşlem Hacmi (TL)376.839.584,54Toplam İşlem Miktarı (Kg)966,14Toplam İşlem Adedi19