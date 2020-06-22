Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 882 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 337 milyon 243 bin 68,54 lira, işlem miktarı ise 882,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 360 milyon 411 bin 520,91 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: