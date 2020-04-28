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Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.

28.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:30

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 1.573 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP)altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 386.153,001.718,10En Düşük 381.800,001.704,05En Yüksek386.750,001.712,55Kapanış384.500,001.711,00Ağırlıklı Ortalama 383.917,211.709,28Toplam İşlem Hacmi (TL)592.604.835,87Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.572,86Toplam İşlem Adedi42