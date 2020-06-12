Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

12.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:40

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 729 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 378.700,001.730,00En Düşük 380.200,001.730,40En Yüksek381.500,001.736,60Kapanış381.500,001.736,15Ağırlıklı Ortalama 380.865,421.733,69Toplam İşlem Hacmi (TL)271.368.407,06Toplam İşlem Miktarı (Kg)729,24Toplam İşlem Adedi24