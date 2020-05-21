Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 383 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 380 bin 300 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.769 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 641 bin 431,90 lira, işlem miktarı ise 2.769,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 45 milyon 323 bin 1,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: