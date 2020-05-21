Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi.

21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:05

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 383 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 380 bin 300 liradan tamamladı.

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor

İŞLEM MİKTARI 2.769 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 641 bin 431,90 lira, işlem miktarı ise 2.769,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 45 milyon 323 bin 1,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 382.300,001.743,00En Düşük 378.600,001.735,00En Yüksek383.000,001.753,85Kapanış380.300,001.735,00Ağırlıklı Ortalama 380.441,421.743,93Toplam İşlem Hacmi (TL)1.030.641.431,90Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.769,04Toplam İşlem Adedi48