Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.

17.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:38

Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
Japonya, korona nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6.400 TL verecek
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı

İŞLEM MİKTARI 994 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 384.000,001.720,00En Düşük 377.000,001.690,00En Yüksek385.500,001.726,70Kapanış377.000,001.694,15Ağırlıklı Ortalama 380.373,061.696,14Toplam İşlem Hacmi (TL)376.440.737,22Toplam İşlem Miktarı (Kg)993,90Toplam İşlem Adedi62