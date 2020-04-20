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Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi.

20.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:10

Altın piyasasında, en düşük 370 bin lira, en yüksek 379 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 377 bin 500 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 797 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 299 milyon 863 bin 795,05 lira, işlem miktarı ise 797 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 307 milyon 884 bin 343,48 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 377.000,001.694,15En Düşük 370.000,001.676,00En Yüksek379.000,001.686,45Kapanış377.500,001.684,30Ağırlıklı Ortalama 376.767,921.681,92Toplam İşlem Hacmi (TL)299.863.795,05Toplam İşlem Miktarı (Kg)797,00Toplam İşlem Adedi31