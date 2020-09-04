Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YÜZDE 25 ARTIRIMLI UYGULANACAK

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

DEVLET HAKKI NEDİR?



Maden arama veya işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalarla, işletme talebi devresinde faaliyette bulunan sahalardan üretilen maden cevherlerinin satışı devlet hakkının ödenmesiyle olanaklıdır. Devlet hakkı kısaca, maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergidir.