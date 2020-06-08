Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi

Bayern Münih forması giyen Gana asıllı Kanadalı sol bek Alphonso Davies, 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirirken, ön plana çıktığı en önemli özelliği ise hızı oldu.

19 yaşındaki Davies, Bundesliga'nın bu sezon en çok dripling yapan oyuncusu olurken, bu alanda Filip Kostic'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ 10 HIZI ARASINA GİRDİ

Davies'in Dortmund maçındaki bir pozisyonda yakaladığı 35,25 kilometrelik hız, bu sezon bir maçta ulaşılan en yüksek hız değeri olmuştu. 19 yaşındaki oyuncunun bu hızı, Almanya Bundesliga'da tüm zamanların en iyi 10 hızı arasına girdiği kaydedildi.

"O BİZİM ROAD RUNNER'IMIZ"

Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusuThomas Müller de Davies ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti ve "Alphonso, kalbiyle ve inanılmaz bir güçle oynayan bir oyuncu. Oyun içerisinde her zaman iyi bir pozisyon alamıyor ama rakip oyuncu kendini rahat hissettiğinde bir anda gelip topu kapabiliyor. O bizim Road Runner'ımız" ifadelerini kullandı.