Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında, nereli? Alpaslan Öztürk hangi takımlı?

Başarılı futbolcu Alpaslan Öztürk, Standard Liège'e transfer oldu. 24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşma imzalamıştı. 2013-14 ara transfer döneminde Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. İşte, Alpaslan Öztürk hayatı...

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, 16 Temmuz 1993 tarihinde Anvers, Belçika'da dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Göztepe'da forma giymektedir.

Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir. 24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığsporla 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Türk kökenli Öztürk, 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Marth 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.

STANDARD DE LİEGE İLE ANLAŞTI

Başarılı sporcu Öztürk, 2011-12 sezonunda Beerschot'a geri döndü. Pro League'deki ilk maçına ise 21 Ocak'ta Cercle Brugge KSV kulübünü 4-0 yendikleri maçta çıktı ve 90 dakikanın tamamında forma giydi. Şubat ayında sözleşmesini Haziran 2016'ya kadar uzattı. Beerschot 2012-13 sezonunda Pro League'den küme düştü ve bu sözleşme feshedilmek zorunda kaldı. 13 Haziran 2013 tarihinde bedelsiz olarak R. Standard de Liège ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ikinci haftasında ilk kez Liège forması giydi. Liège ekibi ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti.

2013-14 ara transfer döneminde Kasımpaşa SK'ya transfer olan Öztürk, Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010'da Almanya karşısında ilk 11'de çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika'nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11'de çıktı. 2011 Slovakya Kupası'nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül'de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı, ancak oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Göztepe takımında 5 numar ile sahalarda olan Alpaslan Öztürk, 1.86 boyundadır. Diğer yandan 2015 yılından bu yana eski model Ebru Şancı ile evli ve ikin kız çocukları, bir de oğlu bulunuyor.