Alman Ordusu, köpeklere koronavirüslü insanları tespit etmeleri için eğitime başladı

Alman Ordusu yeni tip koronavirüs enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitiyor.

06.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:34

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi (TiHo) ve Ulmen Vulkaneifel'deki eğitim merkezinde yürütülen ortak projeyle virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpeklere eğitim verilmeye başlandığı belirtildi..

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UYUŞTURUCU TESPİTİNDEN YOLA ÇIKILDI

Açıklamada, köpeklerin uyuşturucu ve kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabilme yeteneklerinden yola çıkılarak projeye başlandığı ifade edildi.

TÜKÜRÜK ÖRNEKLERİ KOKLATILIYOR

Eğitime alınan 10 köpeğin Alman çoban köpeği, İngiliz Cocker Spaniel ve Retriever cinsi olduğu öğrenildi. Söz konusu köpeklere eğitimde enfekte insanlardan alınan virüslerin kimyasal olarak zararsız hale getirildiği tükürük örnekleri koklatılıyor.