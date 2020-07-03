Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu

Ukrayna'da eski Altyapı Bakanı Yardımısı 37 yaşındaki Aleksandra Klitina, görevine son verildikten sonra 'Ukrayna Yolsuzluğa Karşı' adını verdiği partinin duyurusunu Youtube'da paylaştığı bir video ile yaptı.

Açık havada çekilen videoda turuncu bir bikini giyen Klitina'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Klitina videoda, "Gerçekler için mücadeleye etmeye karar verdim. Çünkü pantolon giyen ahmaklar umutsuz vaka" sözleriyle partisinin duyurusunu yaptı.

"KADINLAR SİZDEN YÜZ KAT DAHA AKILLI"

Erkek vekillerin tutumunu sert bir şekilde eleştiren Klitina, "Pantolonlarının içindekinin başarılı olmaları için yeterli olacağını düşünüyorlar ve kadınları istismar etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Ancak kadınlar sizden yüz kat daha akıllı ve yüz kat daha dürüst" ifadelerini kullandı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, görüntüleri odaklanmaktan, eski bakanın ne söylediğini anlamadıkları yönünde yorumlarda bulundu.

"YATAK ODASI" İDDİALARI

Ukrayna basınında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinden milletvekilleri, Klitina'nın bu mevkiye yatak odasından başlayarak geldiğini iddia etmişti.

Aleksandra Klitina geçtiğimiz yıl kasım ayında, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy'i eleştirdiği ve 'Onsuz daha iyi iş çıkarabileceğini' söylediği ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılmıştı.