Alinazik nasıl yazılır? TDK'ya göre Alinazik mi, Ali nazik mi? Alinazik ne demek?

Alinazik kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Alinazik TDK'ya göre nasıl yazılır? Ali nazik nasıl yazılır? Ali nazik mi, Ali nazik mi? TDK'ya göre Alinazik kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ALİNAZİK NASIL YAZILIR?

Ali nazik: Yanlış

Alinazik: Doğru

ALİNAZİK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Alinazik, -ği:

isim, (alina:zik)

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek türü.