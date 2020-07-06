Alinazik nasıl yazılır? TDK'ya göre Alinazik mi, Ali nazik mi? Alinazik ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Alinazik". Peki, Ali nazik nasıl yazılır? TDK'ya göre Alinazik mi, Ali nazik mi yazılır?

06.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:29

Alinazik kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Alinazik TDK'ya göre nasıl yazılır? Ali nazik nasıl yazılır? Ali nazik mi, Ali nazik mi? TDK'ya göre Alinazik kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ALİNAZİK NASIL YAZILIR?

Ali nazik: Yanlış

Alinazik: Doğru

ALİNAZİK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Alinazik, -ği:

isim, (alina:zik)

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek türü.