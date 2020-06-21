Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi

Bütçe küçültmesine rağmen yeni sezonda iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Ukraynalı yıldız Alina Iagupova'nın ayrılış nedeni ortaya çıktı. Skorer ismin, kız arkadaşı Liudmyla Naumenko için de sözleşme talep etmesi üzerine sarı-lacivertlilerin Iagupova'yla yeniden sözleşme imzalamaktan vazgeçtiği iddia edildi.

"BÖYLE BİR ŞARTLI TALEBİ KABUL ETMEYİZ"

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda, takımın en skorer ismi Ukraynalı Alina Iagupova yoktu. Normal şartlarda yeni sezon kadrosunda düşünülen 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılık sebebi ortaya çıktı. Fanatik kaynaklı habere göre sarı-lacivertli kulüp, Alina'nın Ukrayna Milli Takımı ve Çukurova'dan da takım arkadaşı olan kız arkadaşı Liudmyla Naumenko'ya da sözleşme talep etmesi üzerine, "Burası Fenerbahçe, biz hiçbir oyuncunun böyle şartlı bir talebini kabul etmeyiz. Kabul etmek bir yana, masaya bile yatırmayız" dedi ve bu talebi reddetti.

ADANA'DAN DA PROBLEMLİ AYRILMIŞTI

Iagupova, 2 sezon önce de kız arkadaşı Liudmyla Naumenko ile birlikte Çukurova forması giymiş ve ikili, Adana ekibinden de sezon ortasında problemli bir şekilde ayrılmıştı.

KÜÇÜLMEYE RAĞMEN TRANSFERE DEVAM

2019-2020 sezonuna 4 kupa hedefiyle giren Fenerbahçe Öznur Kablo, pandemi sürecine kadar da Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası'nı müzesine taşımış, FIBA Euroleague'de çeyrek finale çıkmış, ligde de lider durumdaydı.

Ancak salgınla birlikte 2019/20 sezonu beyaz sezon ilan edilince yeni sezon için planlar yapılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler, kadın basketbolda küçülmeye gitmesine rağmen oluşturduğu yeni kadrosuyla da kupalara bir kez daha talip olduğunu ortaya koydu. Fenerbahçe Öznur Kablo, 4 dış transfer (Jasmine Thomas, Kayla McBride, Satou Sabally, Kia Vaughn) yapıp mevcut kadrodaki etkili isimlerle (Tuğçe Canıtez, Zandalasini, Olcay Çakır Turgut, Kiah Stokes, Sevgi Uzun) yeniden anlaştı.