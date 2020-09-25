Ali Koç kimdir? Ali Koç nereli? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç evli mi? Ali Koç eşi kim? Ali Koç mesleği ne?

İş insanı Rahmi Mustafa Koç'un en küçük oğlu olan ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Ali Koç hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 yılında doğdu. Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı.

Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan Yıldırım Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da doğdu. 1985'te Londra Harrow School'dan mezun oldu. Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yıllarında aile holdinglerinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1990'da J.P. Morgan'da stajyerlik yaptı. Aynı yıl American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı. Askerlik görevini 1992'te yerine getirdi. 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. 1997'de Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve sonraki yıllarda üst düzey görevlerde yer aldı.

ALİ KOÇ EVLİ Mİ?

2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. 2012'de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2013'te Bank of America bünyesinde, tanınmış 13 lider ismin görev alacağı "Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi"ne girdi. 2016'da Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. 2017'de ise Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yıl içinde Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Koç aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Koç Finansal Hizmetler, Otokar, Otokoç ve Setur gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanı, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.