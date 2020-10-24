Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı
Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan kurşunlama olayıyla ilgili olarak, "5 buçuk yılda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün otobüsünün kurşunlanıp, orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı lacivertli futbol takımını taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te kurşunlanmasıyla ilgili konuşan Koç, çarpıcı ifadeler kullandı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;
"TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"
"Açık ve net olacağım. Bu sadece Fenerbahçe'nin futbol takımına yapılmış bir saldırı değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılmış bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar emellerine ulaşsaydı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün otobüsünün kurşunlanıp, orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı. Bu konu dünya çapında haber olacaktı.
"AYDINLATILMAMASI GARİP BİR DURUM"
Bu konunun bu şekilde sürüncemede kalması devletimizin bir ayıbıdır. İsterse de bu konunun dibine inilir. Bizim bu konudaki düşüncemiz budur. Her bir Fenerbahçe taraftarı da böyle düşünmektedir ve rahatsızdır. 5 buçuk yılda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetl, kudretlidir, her türlü imkana sahiptir ve bunu bulacak her türlü imkanı da vardır. Bunun aydınlatılmaması sadece bize yapılan haksızlık, ayıp değil bu ülkeye yapılan en büyük ayıplardan biridir. Rica ediyoruz yetkililerden bu konu, en kısa zamanda aydınlatılmalı, aydılatılmaması hepimiz açısından garip bir durumdur."
NE OLMUŞTU?
2014-15 sezonunun 26. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Trabzon Havalaanı'na dönmek için kara yolu ile yola çıkan sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesi yakınlarında saldırıya uğramıştı. Otobüs camı paramparça olurken, şoför ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
BORÇ 152 MİLYON EURO GERİLEDİ
Divan Kurulu'nda söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Haziran 2018'de 612 milyon euro olan bilanço borcunu Ekim 2020'de 460 milyon euroya düşürdüklerini söyledi.
Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon euro olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon euro seviyelerinde borç vardı. Futbol takımımızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 sezonunda 93 milyon euro olan futbol takımı harcaması, 2018-2019'da 81, 2019-2020'de 64 ve 2020-2021'de ise 56 milyon euroya kadar düştü. Kredilerin Türk lirasına dönüştürülmesi konusunun önemli bölümünü tamamladık. Haziran 2018'de 612 milyon euro olan bilanço borcu Ekim 2020'de 460 milyon euroya geriledi" ifadelerini kullandı.
Geride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini aktaran Burhan Karaçam, "Konsolide borcun Futbol AŞ'ye ait olan kısmı 3 milyar 200 milyon, derneğe ait bölümü ise 1 milyar 100 milyon lira. Finansal borçlar 31 Ağustos 2020'de KAP'ta belirtilen rakamlara göre, Fenerbahçe'nin futbol şirketleri olarak toplam finansal borçları 2 milyar 171 milyon lira. Bankalar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Borçlar yeniden yapılandırılacak. Rakamlar çok yüksek. Konsolide bazda zarar ediyoruz" dedi.