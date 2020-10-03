Ali Kırca yarattığı kendi ekolüyle her zaman Türk habeciliğnde zirvede oldu Peki, Ali Kırca Kimdir? Ali Kırca nerelidir? Ali Kırca öldü iddiası doğru mu?

ALİ KIRCA KİMDİR?

Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca 1949 yılının Ocak ayında o dönemin etkin yerleşim yerlerinden biri olan Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a geldi ve Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde okudu. Daha 17'li yaşlarda medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı.

Silahlı Kuvvetler Dönemi

Ali Kırca'nın 1969 yılında bir deniz teğmeni iken ve yayınladığı bir bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesilmiştir. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmışlardır. Solmazer Davası'ndan ötürü idamı istenmiştir.

Medya Dönemi

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayıp, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde kariyerinde ilerlemeler sağladı.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha sonra 32. Gün ekibiyle birlikte yeni yayın hayatına başlamış olan Show TV'ye geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York'ta hazırlayıp, sundu. 1993 yılında Türkiye'ye döndü ve ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 31 Ocak 1994'de Türkiye'nin ilk anchorman'i olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 10 Şubat 1994'te yayına giren "Siyaset Meydanı" programını sunmaya başladı.

2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde ATV ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Bir çok polemiğe neden olan Star'dan ayrılışı gecikmedi. 2002 yılında NTV ile anlaştı. Aynı yıl "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço'ya olan hayranlığı ile de bilinen ünlü anchorman, Sony Müzik'in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi.

NTV'den de ayrılması gecikmedi. Tekrar ATV'de sunucu olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi'ndede köşe yazarlığına getirildi. "Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır", "Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", "Susurluk Çarkı", "Barış Manço'ya Özlem", "700. yılında Osmanlı" adlarıyla 8 adet kitabı yayınlandı.

2 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi'nde TV Haberciliği dersi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapmaya başlayan Kırca, ("Golden Rose" ödülü başta olmak üzere) yaptığı programlarla birçok uluslararası ödül de kazanmıştır. Candaş ve Ozan adlarında iki oğlu vardır. ATV'nin Çalık Grubu'na satılması üzerine, kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye transfer oldu.

Halen eşi Seray Kırca ile mutlu evliliğine devam ediyor.

DİSKOGRAFİ

Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz (1998) (RAKS - PLAZA MÜZİK)

Habersiz Türküler (2002) (SONY MUSIC - KISS MÜZİK)

Rol aldığı filmler veya diziler

Süper Baba (1994) Rolü: Ali Kırca

Sıcak Saatler (1997) Rolü: Ali Kırca

Oyunbozan (2000) Rolü: Ali Kırca

Kurşun Yarası (2003) Rolü: Vali

Dikkat Şahan Çıkabilir (2005) Rolü: Ali Kırca

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

1993-1999: Yeni Yüzyıl

1999-2001: Sabah

2001: Star

2002-2007: Sabah

2008-2013: Akşam

2013: Habertürk (Show TV ile beraber ayrıldı)

ÇALIŞTIĞI KANALLAR

1981-1989: TRT 1

1992-1993: Star TV

1993: Satel TV

1994-2001: atv

2001: Star TV

2001-2002: TRT 1

2002: NTV

2002-2007: atv

2008-2013: Show TV

2012-2013: Skytürk 360 (ortak yayın)

2014: GS TV

TV PROGRAMLARI

1981-1982: Yurttan Dünyadan (TRT 1) (Altan Aşar ile birlikte)

1988-1989: Açıkoturum (TRT 1)

1992: Değişim Rüzgarları (STAR TV)

1992-1993: 40. Paralel (STAR TV)

1993: Satel TV Ana Haber Bülteni (Satel TV)

1994: Seçim 1994 (ATV)

1994-2001: ATV Ana Haber Bülteni (ATV)

1994-2001: Siyaset Meydanı (ATV)

1995: Seçim 1995 (ATV)

1999: Seçim 1999 (ATV)

2001: Siyaset Meydanı (STAR TV)

2001: Star TV Ana Haber Bülteni (STAR TV)

2002: Akşam Haberleri (NTV)

2002: Seçim 2002 (ATV)

2002: Seçim Meydanı (NTV)

2002: Siyaset Meydanı (NTV)

2002-2007: ATV Ana Haber Bülteni (ATV)

2002-2007: Siyaset Meydanı (ATV)

2003-2004: Kim Haklı (ATV)

2004: Seçim 2004 (ATV)

2007: Seçim Meydanı (ATV)

2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (ATV)

2008-2013: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2008-2013: Siyaset Meydanı (SHOW TV)

2009: Seçim 2009 (SHOW TV)

2010: Referandum 2010 (SHOW TV)

2011: Seçim 2011 (SHOW TV)

2012-2013: Siyaset Meydanı (SKYTÜRK 360)

2014: GS TV Ana Haber Bülteni (GS TV)

ESERLERİ

700. Yılında Osmanlı

Altanlar Meydanda

Aşk

Azınlıklar Kaybolan Renkler

Barış Manço'ya Özlem

Susurluk Çarkı

Türkçe İbadet

1998, Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz

2000, Futbol Hayattır

2000, Hazan Mevsiminde Aşk

2001, Sedir Ağacının Kokusu

2012, Vakitsiz Şarkılar

2014, Öteki Bahçe

2015 "Dedemin Kırmızı Kamyonu"