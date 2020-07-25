Aleyna Tilki, Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı? sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı

20 yaşındaki ünlü popçu Aleyna Tilki, güzellik merkezi çıkışı görüntülendi. Amerikan müzik devi Warner'la anlaşan ve şirketin resmi duyuru yapmasını bekleyen Tilki, gündemdeki kadına şiddet olaylarını değerlendirdi.

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna ise kafaları karıştıran bir yanıt verdi. Tilki açıklamasında "Bilmem. Belki benim de gelmiştir bilmiyorum" dedi.

"KONUŞURKEN İÇİM DAHA DA ACIYOR"

Tilki açıklamasının devamında ise "Ben ne kadar üzüldüğümü tarif edemiyorum. O kadar üzülüyorum ki konuşurken bile içim daha da acıyor. Bu yüzden içime kapanık biriyim kendi içimde inanılmaz üzülüyorum. Dillendirip bu şiddetlerin büyümesini istemiyorum. Ben bunlar için dua ediyorum inşallah böyle şeyler görmeyiz" dedi.