Alex de Souza kimdir? Alex de Souza kaç yaşında;? Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönecek mi? Alex de Souza'nın eşi kim?

43 yaşındaki başarılı futbolcu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde çok sevilmiş ve ardında büyük izler bıraktı. Peki Alex de Souza kimdir? Alex de Souza hangi takımlarda forma giydi?

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Çocukluğu Kolombo şehrinde geçen genç futbolcu profesyonel futbol hayatına erken atıldığı için liseyi son sınıftan terk etmek zorunda kaldı. Futbol'a 1995 yılında Coritiba FC Takımında başlamıştır. 2 sene oynadıktan sonra 1997 yılında Palmeiras'a geçmiştir.

2001 yılına kadar Palmeiras'ta oyanayan futbolcu buradaki performansıyla Brezilya Milli Takımınada da oynamaya başlamıştır. Ayrıca 1997 yılında tanıştığı Daiane ile 9 Mart 2000 tarihinde evlenmiştir. 2001-2002 sezonunda Parma F.C. takımına transfer olmuştur. Ancak 5 maça çıkabilmiştir ve ligin ikinci yarısında Flamengo'ya transfer olmuştur. Diğer sezon ise Cruzeiro Takımına transfer olmuştur. 25 Nisan 2004'te Daiane ile olan çocukları Mario Eduardo dünyaya gelmiştir. 2004 yılında ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

ALEX DE SOUZA HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Coritiba FC

1995 yılında futbol'a Coritiba FC'de başlamıştır. 2 sezon burada oynayan Alex 67 maç oynamış 42 gol atarak iyi bir futblcu olduğunu kanıtlamıştır.

Palmeiras

1997 senesinde Coritiba FC'den Palmeiras'a transfer olmuştur. Burada 5 sene oynayan futbolcu çok iyi bir performans göstermiştir. Burada oynadığı 5 sene içinde Brezilya Milli Takımına da seçilmiştir. Palmeiras'ta 241 maçta 147 gol atarak Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmiştir.

Parma

Parma F.C. Takımı tarafından 2001-2002 sezonunda transfer edilmiştir. Ancak Avrupa'daki ilk macerası pek güzel yürümemiştir. Aşırı yabancılık çeken futbolcu ligin ilk yarısında 6 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır. Kısacası hayal kırıklığı yaratan Brezilya'lı ligin ikinci yarısında ülkesine dönmüştür.

Flamengo

2002 yılında Flamengo'ya geçen futbolcu yarım sezonda burada oynamıştır. 2001-2002 senesi kendisi için iyi geçmemiştir. Avrupa'da Parma F.C. ile 5 maça çıkabilen Alex geri döndüğü ülkesinde de Flamengo formasıyla 2002 senesinde 12 maça çıkmış 5 gol kaydetmiştir.

Cruzeiro

2002 yılında Cruzeiro takımına transfer olan futbolcu burada yeniden kendini bulmuş hatta 2004 Copa América'yı Kazanan Brezilya Milli Takımının Kaptanlığını yapmıştır. 2 sezonda 55 maça çıkmış 39 gol atmıştır.

Fenerbahçe

20 Haziran 2004 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Türkiye'ye 2004 Copa América'yı Kazanan Brezilya Milli Takımının Kaptanı olarak gelmiştir ve Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştır. 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. Yılında şampiyon olan takımda yer alarak tarihe geçmiştir ve 2006-2007 sezonunda Turkcell Süper Lig'i 19 golle tamamlayarak, Fenerbahçe tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olmuştur. Fenerbahçe tarafından 2007-2008 sezonu başında kaptanlığa getirilmiştir.

2008-2009 sezonundan itibaren 10 numaralı formayı giymeye başlamıştır. Fenerbahçe ile 2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olmuştur. Fenerbahçe'yle Turkcell Süper Lig'te 1 kere gol kralı 4 kere de asist kralı olmuştur. 2007-2008 senesinde Avrupa liglerinde forma giyen en değerli ilk 10 oyuncu arasında girmeyi başarmıştır. Fenerbahçe taraftarı kendisine krALEX lakabını takmıştır. Fenerbahçe 203 Maça Çıkmış Ve 105 Gol Kaydetmiştir.

ALEX DE SOUZA'NIN EŞİ DAIANNE DE SOUZA

Alex de Souza uzun yıllar birlikte olduğu ve evlendiği eşi Daianne ile mutlu evliliklerini sürdürüyor.