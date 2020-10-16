Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli mi?

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının hikayesini konu alan Alev Alev ne zaman başlayacak? Alev Alev oyuncuları kimler?

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alev Alev ilk bölümüyle 22 Ekim Perşembe 20.00'de Show TV'de başlıyor. Oyuncu kadrosu genişi olan bu dizi şimdiden sosyal medyada çok konuşulanlar arasında.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender

Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.