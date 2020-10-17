Alev Alev Cemre karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hazar Ergüçlü hangi dizilerde oynadı?

Hazar Ergüçlü, yakında Show TV'de başlayacak olan Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat verecek. 1 Ocak 1992 doğumluHazar Ergüçlü kimdir? Sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

ALEV ALEV CEMRE KARAKTERİ KİMDİR? HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.

HAZAR ERGÜÇLÜ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter

2013-2015 Medcezir Eylül Buluter Başrol

2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz Başrol

2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran Başrol

2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun Başrol

2018 Dudullu Postası Melis Başrol

2018-2020 Hakan: Muhafız Zeynep Başrol

2020- Alev Alev

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KİM?

Hazar Ergüçlü uzun süredir Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu Onur Ünlü ile beraber.