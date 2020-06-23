Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

AHMET AĞAOĞLU, KULÜP ÇALIŞANLARINA VURMAYA KALKIŞTI

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

KULÜP BAŞKANLARI ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Ayrıca, bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, protokol tibününde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı.

İşte o anlar: