Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin beraberlik golünün ardından protokol tribünü karıştı, yöneticiler birbirine girdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Ahmet Ağaoğlu, sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

23.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:21

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

AHMET AĞAOĞLU, KULÜP ÇALIŞANLARINA VURMAYA KALKIŞTI

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

KULÜP BAŞKANLARI ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Ayrıca, bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, protokol tibününde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı.

İşte o anlar: