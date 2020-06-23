Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin beraberlik golünün ardından protokol tribünü karıştı, yöneticiler birbirine girdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Ahmet Ağaoğlu, sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE ARBEDE YAŞANDI
Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.
Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
AHMET AĞAOĞLU, KULÜP ÇALIŞANLARINA VURMAYA KALKIŞTI
Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.
KULÜP BAŞKANLARI ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Ayrıca, bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, protokol tibününde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı.
İşte o anlar: