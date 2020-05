Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri

Evinizin küçük olmasından şikayetçiyseniz ya da mekanınızı daha geniş göstermek istiyorsanız alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirlerinden yardım alabilirsiniz. İşte mekanınızı daha geniş gösteren dekorasyon fikirleri.

1. YATAK ODANIZIN DUVARLARI BOŞ BOŞ DURMASIN

Yatak odanızın darlığından şikayetçiyseniz ya da daha geniş bir yata odasına sahip olmak istiyorsanız duvarlarında dolap kullanarak istediğiniz alana kavuşabilirsiniz. Bu dolaplara açılır kapanır yatak monte edebileceğiniz gibi diğer bölmeleri de fonksiyonel şekilde kullanabilirsiniz.

2. MERDİVENLERİNİZDE RAFLARA YER AÇIN

Evinizin çok sık kullanamadığınız alanlarından olan merdivenlere raflar ekleyerek fonksiyonel hale getirebilirsiniz.

3. DOLAPLARINIZI DAHA EFEKTİF KULLANABİLİRSİNİZ

Evinizde kullandığınız dolapların boş bölmelerine raf ekleyerek kullanışlı bir alana kavuşabilirsiniz. Bu yöntemi atıl şekilde duran tüm alanlara uygulayarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

4. MERDİVEN ALTINDA KÜÇÜK BİR YATAK YA DA MİNİ BİR KÜTÜPHANE

Evinizde merdivenli alan merdivenin altını kütüphane ya da mini yat olarak kullanabilirsiniz. Raf ekleyerek daha efektif seçenekler de belirleyebilirsiniz.

5. ÇEKMECELERİNİZİ AKILLICA KULLANABİLİRSİNİZ

Büyük bölmeli çekmeceleriniz varsa bu bölmeleri dizayn ederek çok daha işlevsel bir tasarıma dönüştürebilesiniz.

6. KULLANILMAYAN ALANLAR BİRER DEPO ADAYIDIR

Evinizde atış şekilde duran alanlar ideal birer depolama alanıdır. Merdiven altı, dolap üstü ve evinizin tasarımına göre kullanılmayan diğer alanlar. Raflar, çekmeceler ekleyerek evinizi fonksiyonel hale getirebilirsiniz.

7. MUTFAĞINIZA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPIN

Mutfaktaki alanınız küçükse birtakım düzenlemelere gidebilirsiniz. Mutfak masasını tezgaha monte etmek akıllıca bir yol olabilir.

8. KİTAP OKUMAK İÇİN YENİ BİR YER BULDUK

Merdiven altları, evi işlevsel hale getirmek için ilk ele alınan noktalardan biridir. Bu alanı hem işlevsel hem de keyifli bir alan dönüştürmek için konfor koltuğu monte ederek kitap okuma alanı haline getirebilirsiniz.

9. DİKKATLİ BAKIN ATIL ALAN VAR MI

Evinizde atıl alanlar varsa bu alanları değerlendirerek işlevsel dekorasyona sahip olabilirsiniz. Her evin tasarımı farklı olduğu için atıl alanlar her evde farklı olabilir. Dolap üstleri hemen hemen her evde atıldır. Bu alanları düzenleyerek evinizi daha kullanışlı yapabilirsiniz.

10. KÜÇÜK ODALARINIZ İÇİN BİR FİKRİMİZ VAR

Evinizdeki küçük odaları minik dokunuşlarla büyük bir odaymış gibi kullanmak ister misiniz? Çekmeceli bazalar, merdivenli yataklar işlevsel komodinler küçük odanızı olduğundan daha büyük kullanmayı sağlayacak: