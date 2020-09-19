Al Ahli, Josef de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açıyor

Beşiktaş, Josef de Souza transferi nedeniyle Arap kulübü Al Ahli ile davalık oluyor.

Al Ahli'den yapılan açıklamada, Josef de Souza'nın 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğu ve oyuncunun ödemelerinin tamamı yapılmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın da illegal şekilde oyuncuyu kadrosuna kattığı ifadesine yer verildi.

"NEDEN İMZALADIĞINIZ ANLAŞMAYI GÖSTERMİYORSUNUZ?"

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Al Ahli'nin açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulübü çok büyük ancak yönetim küçük" ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.