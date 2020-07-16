Aksesuar nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla aksesuar mı, aksesuvar mı? Aksesuar ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "aksesuar". Peki, aksesuar nasıl yazılır? TDK'ya göre aksesuvar mı, aksesuar mı yazılır?

16.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:21

Aksesuar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, aksesuar TDK'ya göre nasıl yazılır? Aksesuar nasıl yazılır? Aksesuar mı, aksesuar mı? TDK'ya göre aksesuar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE AKSESUAR NASIL YAZILIR?

Aksesuvar: Yanlış

Aksesuar: Doğru

TDK'YA GÖRE AKSESUAR NE DEMEK?

aksesuar

Fransızca accessoire

1. isim Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne.

2. isim Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

3. isim, tiyatro Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.