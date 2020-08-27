Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı saat kaçta?

Namaza yeni başlayanlar namaz nasıl kılınır öğrenmek istiyorlar. Peki akşam hava karardığında kılınan akşam namazı nasıl kılınıyor, kaç rekattır, tarifi nasıldır? Akşam namazı ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

AKŞAM NAMAZI NEDİR?

Akşam namazı, Müslümanlar tarafından her gün güneşin batışından sonra kılınan 5 vakit namazdan biridir. Dinimizde günün ilk namazıdır. Daha doğrusu gecenin ilk namazıdır. Fakat İslam'da geceler önce geldiği için günün ilk namazı olarak kabul edilmektedir.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı 5 rekattır . 3 rekatı farz ve 2 rekatı sünnettir. Sünnetten sonra 2 ila 6 rekat arasında nafile olan evvabin namazı kılınabilir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı toplam 5 rekattır. 3 rekat farz ve 2 rekat sünnettir. Sırasıyla ilk olarak 3 rekat farz namazı eda edilir. Sonrasında 2 rekat sünnet namazı kılınır. Sırasıyla baştan sona akşam namazı nasıl kılınır onu anlatalım.

Sırasıyla Akşam Namazı 3 Rekat Farzı Kılınışı:

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugün akşam namazının farzını kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada "Ettehıyyatü" okunur. Farz olduğu için salli ve barik duaları okunmaz. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Farz namazı olduğu için 3. rekatta sadece Fatiha Suresi okunur. Ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya varılır.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada sırasıyla Ettehiyyatu - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Sırasıyla Akşam Namazı 2 Rekat Sünneti Kılınışı:

1. Rekat:

- Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir ve "Allahu Ekber" tekbiri getirilerek namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada sırasıyla Ettehiyyatu - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Akşam namazı bittikten sonra 6 rekatlık evvabin namazı kılınabilir. Kılmak çok sevaptır ve nafile bir namazdır. Evvabin namazının tarifine aşağıdan bakabilirsiniz.

EVVABİN NAMAZI NEDİR VE NASIL KILINIR?

'Evvâbîn', tövbe edip Allah'a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, "Evvâbîn namazı" tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem'den (s.a.s.) nakledilen "Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur" (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 525).

Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, I, 148).

AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUR?

Akşam namazı ikindi namazından sonra ve yatsı namazından önce gelen bir namazdır. Havanın kararmasıyla birlikte akşam ezanı okunur. Akşam ezanı okunduktan sonra ise akşam namazı kılınabilir. Akşam ile yatsı namazı arasında çok az bir süre olduğu için alimler akşam ezanının okunmasının hemen ardından akşam namazının kılınmasını tavsiye etmiştlerdir.

Akşam ile yatsı namazı arasında ortalama 1.30 saat fark vardır. Bu yüzden dediğimiz gibi akşam ezanının okunmasının hemen akabinde namazın kılınması daha eftaldir.

Akşam ezanı okunma saati ilden ile göre değişiyor. Diyanete göre yatsı namazı vaktini öğrenmek için "Namaz Vakitleri " sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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