AKPINAR VE GEZEN'E CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN DAVA

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:13

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

4 YIL 8'ER AY CEZA İSTENDİ

İddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.