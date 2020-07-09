Aklı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla aklı sıra mı, aklısıra mı? Aklı sıra ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "aklı sıra". Peki, aklısıra nasıl yazılır? TDK'ya göre aklı sıra mı, aklısıra mı yazılır?

09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:21

Aklı sıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, aklı sıra TDK'ya göre nasıl yazılır? Aklısıra nasıl yazılır? Aklısıra mı, aklısıra mı? TDK'ya göre aklı sıra kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE AKLI SIRA NASIL YAZILIR?

Aklısıra: Yanlış

Aklı sıra: Doğru

AKLI SIRA İLE ÖRNEK CÜMLELER

aklı sıra: zarf, alay yollu

Aklınca:

"Ne olacak, aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış." - Reşat Nuri Güntekin